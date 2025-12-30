|О компании
|05.01.2026
Экономика РБ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СОСТАВИЛО ПОЧТИ $6 МЛРД
11:15 05.01.2026
В январе-ноябре 2025 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $80,358 млрд. К уровню января-ноября 2024 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 102,3%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт увеличился на 0,1% и составил $37,180 млрд., импорт вырос на 4,2% до $43,179 млрд.
Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-ноябре 2025г. составило $5,999 млрд.
