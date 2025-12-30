ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СОСТАВИЛО ПОЧТИ $6 МЛРД


11:15 05.01.2026

В январе-ноябре 2025 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $80,358 млрд. К уровню января-ноября 2024 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 102,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт увеличился на 0,1% и составил $37,180 млрд., импорт вырос на 4,2% до $43,179 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-ноябре 2025г. составило $5,999 млрд.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2025
валюта курс
EUR 3.4170
USD 2.9027
RUB 3.7058
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0102
RUB 3.7058 -0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4100
USD 2.9250 2.9350
RUB 3.6250 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1625 1.1650
EUR/RUB 93.1600 93.9500
USD/RUB 80.1600 80.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте