Правительством утверждена Государственная программа «Туризм» на 2026 - 2030 годы. Соответствующее постановление подписал Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, общий объем финансирования составляет 1,78 млрд. рублей.

Цель - повышение вклада сферы туризма в экономику Беларуси и ее регионов. Программа содержит 9 показателей и 37 мероприятий. Планируется реализовать 130 инфраструктурных проектов

Для достижения цели будут реализовываться 4 подпрограммы:

развитие объектов туристической индустрии (создание разнообразной и качественной туристической инфраструктуры, включая строительство новых и модернизация существующих средств размещения);

развитие национального туризма (демонстрация привлекательности Беларуси как полноценного туристического направления для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан);

маркетинг туристических услуг (продвижение туристического потенциала страны на внутреннем и внешних туристических рынках);

цифровой туризм (создание цифровой среды, позволяющей повысить качество и доступность туристических услуг).

Основные новации, способствующие достижению целей и задач:

увеличение на 30 процентов номерного фонда гостиниц и анологичных средств размещения;

рост на 30 процентов номерного фонда санаториев и оздоровительных организаций для крупнейших собственников;

льготное долгосрочное кредитование в рамках специальных кредитных продуктов;

реализация 26 инвестиционных проектов;

разработка туристических схем территориально-пространственного планирования и концепции цифровой трансформации сферы туризма.

Госпрограмма предусматривает комплексное принятие мер всеми госорганами и организациями, в подчинении которых находятся санаторно-курортные и оздоровительные организации, а также активное подключение местных органов к развитию сферы туризма в своих регионах

В результате реализации Госпрограммы планируется увеличение доли сферы туризма в ВВП до 4,5 процента в 2030 году