|05.01.2026
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ ИНВЕСТИРУЕТ BR1,78 МЛРД В ТУРИЗМ: УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА ДО 2030 ГОДА
11:06 05.01.2026
Правительством утверждена Государственная программа «Туризм» на 2026 - 2030 годы. Соответствующее постановление подписал Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, общий объем финансирования составляет 1,78 млрд. рублей.
Цель - повышение вклада сферы туризма в экономику Беларуси и ее регионов. Программа содержит 9 показателей и 37 мероприятий. Планируется реализовать 130 инфраструктурных проектов
Для достижения цели будут реализовываться 4 подпрограммы:
развитие объектов туристической индустрии (создание разнообразной и качественной туристической инфраструктуры, включая строительство новых и модернизация существующих средств размещения);
развитие национального туризма (демонстрация привлекательности Беларуси как полноценного туристического направления для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан);
маркетинг туристических услуг (продвижение туристического потенциала страны на внутреннем и внешних туристических рынках);
цифровой туризм (создание цифровой среды, позволяющей повысить качество и доступность туристических услуг).
Основные новации, способствующие достижению целей и задач:
увеличение на 30 процентов номерного фонда гостиниц и анологичных средств размещения;
рост на 30 процентов номерного фонда санаториев и оздоровительных организаций для крупнейших собственников;
льготное долгосрочное кредитование в рамках специальных кредитных продуктов;
реализация 26 инвестиционных проектов;
разработка туристических схем территориально-пространственного планирования и концепции цифровой трансформации сферы туризма.
Госпрограмма предусматривает комплексное принятие мер всеми госорганами и организациями, в подчинении которых находятся санаторно-курортные и оздоровительные организации, а также активное подключение местных органов к развитию сферы туризма в своих регионах
В результате реализации Госпрограммы планируется увеличение доли сферы туризма в ВВП до 4,5 процента в 2030 году
|
|
