ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ ИНВЕСТИРУЕТ BR1,78 МЛРД В ТУРИЗМ: УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА ДО 2030 ГОДА


11:06 05.01.2026

Правительством утверждена Государственная программа «Туризм» на 2026 - 2030 годы. Соответствующее постановление подписал Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, общий объем финансирования составляет 1,78 млрд. рублей.

Цель - повышение вклада сферы туризма в экономику Беларуси и ее регионов. Программа содержит 9 показателей и 37 мероприятий. Планируется реализовать 130 инфраструктурных проектов

Для достижения цели будут реализовываться 4 подпрограммы:

развитие объектов туристической индустрии (создание разнообразной и качественной туристической инфраструктуры, включая строительство новых и модернизация существующих средств размещения);

развитие национального туризма (демонстрация привлекательности Беларуси как полноценного туристического направления для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан);

маркетинг туристических услуг (продвижение туристического потенциала страны на внутреннем и внешних туристических рынках);

цифровой туризм (создание цифровой среды, позволяющей повысить качество и доступность туристических услуг).

Основные новации, способствующие достижению целей и задач:

увеличение на 30 процентов номерного фонда гостиниц и анологичных средств размещения;

рост на 30 процентов номерного фонда санаториев и оздоровительных организаций для крупнейших собственников;

льготное долгосрочное кредитование в рамках специальных кредитных продуктов;

реализация 26 инвестиционных проектов;

разработка туристических схем территориально-пространственного планирования и концепции цифровой трансформации сферы туризма.

Госпрограмма предусматривает комплексное принятие мер всеми госорганами и организациями, в подчинении которых находятся санаторно-курортные и оздоровительные организации, а также активное подключение местных органов к развитию сферы туризма в своих регионах

В результате реализации Госпрограммы планируется увеличение доли сферы туризма в ВВП до 4,5 процента в 2030 году
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2025
валюта курс
EUR 3.4170
USD 2.9027
RUB 3.7058
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0102
RUB 3.7058 -0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4100
USD 2.9250 2.9350
RUB 3.6250 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1625 1.1650
EUR/RUB 93.1600 93.9500
USD/RUB 80.1600 80.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте