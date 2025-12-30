Правительством Беларуси до конца 2026 года продлен срок кредитной программы «На родныя тавары». Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Александр Турчин подписал постановление Совета Министров, которым дополнен перечень отечественных товаров, для приобретения которых гражданам предоставляются кредиты, а также увеличено количество белорусских производителей - участников кредитования

В перечень кредитуемых товаров включены ноутбуки, персональные мини-компьютеры, миниПК, мониторы, моноблоки, серверы, системные блоки, системы хранения данных, обои, зеркала, портландцемент, товары легкой промышленности известных белорусских брендов (пальто, полупальто, костюмы, чемоданы, сумки и портфели деловые из натуральной кожи, сервизы), соковыжималки, электроплитки, самокаты, электросамокаты, адаптеры к мотоблокам и мотокультиваторы, пахотно-ездовые модули для мотоблоков, электрические приборы отопления, электрические конвекторы, радиаторы и иные товары

Расширен перечень участников кредитования - изготовителей бытовых приборов отопления, мотовелотоваров, деревянных окон и дверей, комплектов белья постельного, комплектов деревянных изделий для строительства деревянных домов, мебели, металлических дверей, микроволновых печей, средств малой механизации, одежды из натурального меха, санитарно-технического оборудования, телевизоров

Кредиты в рамках этой программы предоставляются ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» на льготных условиях с уплатой 4 процентов годовых

При этом постановлением изменены условия кредитования - установлены дифференцированные сроки (1 год, 2 года и 3 года) погашения кредитов в зависимости от категорий кредитуемых товаров

Трехлетний период погашения кредита сохраняется для дорогостоящих товаров, например, деревянных домокомплектов, котлов отопительных, средств малой механизации, мотоциклов, мопедов.