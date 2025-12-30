ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ДО КОНЦА 2026 ГОДА ПРОДЛЕН СРОК КРЕДИТНОЙ ПРОГРАММЫ «НА РОДНЫЯ ТАВАРЫ»


11:00 05.01.2026

Правительством Беларуси до конца 2026 года продлен срок кредитной программы «На родныя тавары». Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Александр Турчин подписал постановление Совета Министров, которым дополнен перечень отечественных товаров, для приобретения которых гражданам предоставляются кредиты, а также увеличено количество белорусских производителей - участников кредитования

В перечень кредитуемых товаров включены ноутбуки, персональные мини-компьютеры, миниПК, мониторы, моноблоки, серверы, системные блоки, системы хранения данных, обои, зеркала, портландцемент, товары легкой промышленности известных белорусских брендов (пальто, полупальто, костюмы, чемоданы, сумки и портфели деловые из натуральной кожи, сервизы), соковыжималки, электроплитки, самокаты, электросамокаты, адаптеры к мотоблокам и мотокультиваторы, пахотно-ездовые модули для мотоблоков, электрические приборы отопления, электрические конвекторы, радиаторы и иные товары

Расширен перечень участников кредитования - изготовителей бытовых приборов отопления, мотовелотоваров, деревянных окон и дверей, комплектов белья постельного, комплектов деревянных изделий для строительства деревянных домов, мебели, металлических дверей, микроволновых печей, средств малой механизации, одежды из натурального меха, санитарно-технического оборудования, телевизоров

Кредиты в рамках этой программы предоставляются ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» на льготных условиях с уплатой 4 процентов годовых

При этом постановлением изменены условия кредитования - установлены дифференцированные сроки (1 год, 2 года и 3 года) погашения кредитов в зависимости от категорий кредитуемых товаров

Трехлетний период погашения кредита сохраняется для дорогостоящих товаров, например, деревянных домокомплектов, котлов отопительных, средств малой механизации, мотоциклов, мопедов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2025
валюта курс
EUR 3.4170
USD 2.9027
RUB 3.7058
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0102
RUB 3.7058 -0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4100
USD 2.9250 2.9350
RUB 3.6250 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 05.01.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1625 1.1650
EUR/RUB 93.1600 93.9500
USD/RUB 80.1600 80.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
