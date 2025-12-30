Экономика РБ

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРИОРИТЕТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ДО 2030 ГОДА

10:56 05.01.2026 Демографическая безопасность стала первым приоритетом социально-экономического развития до 2030 года. Первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко объяснила почему, сообщает Telegram-канал Минтруда. Госпрограмма включает три ключевых проекта: «Содействие материальному благополучию семьи» - социально-экономическая поддержка, жилье, дошкольное образование; «Время семейных ценностей» - формирование позитивного образа семьи через информационные кампании; «У вас будет ребенок!» - сохранение репродуктивного здоровья, расширение доступа к ЭКО. Общий объем финансирования составит 1,6 млрд рублей, а целевой показатель - рост рождаемости до 7 на 1000 человек к 2030 году.