|05.01.2026
|
|
Экономика РБ
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРИОРИТЕТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ДО 2030 ГОДА
10:56 05.01.2026
Демографическая безопасность стала первым приоритетом социально-экономического развития до 2030 года. Первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко объяснила почему, сообщает Telegram-канал Минтруда.
Госпрограмма включает три ключевых проекта:
«Содействие материальному благополучию семьи» - социально-экономическая поддержка, жилье, дошкольное образование;
«Время семейных ценностей» - формирование позитивного образа семьи через информационные кампании;
«У вас будет ребенок!» - сохранение репродуктивного здоровья, расширение доступа к ЭКО.
Общий объем финансирования составит 1,6 млрд рублей, а целевой показатель - рост рождаемости до 7 на 1000 человек к 2030 году.
|
|
