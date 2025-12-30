Экономика РБ

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПРОГРАММЫ «НАУКА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА» НА 2026-2030 ГОДЫ СОСТАВИТ BR579 МЛН.

10:16 05.01.2026 Правительство Беларуси утвердило Государственную программу «Наука для экономики и общества» на 2026 - 2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Как сообщает пресс-служба Правительства, объем финансирования Государственной программы составит 579 млн. рублей. Целью Государственной программы является содействие обеспечения технологического суверенитета Республики Беларусь и развитие новых высокотехнологичных отраслей экономики, таких как космическая деятельность, атомная энергетика, биобезопасность, робототехника, опто- и СВЧ-электронная компонентная база для обеспечения национальной безопасности и другие Ее мероприятия направлены на: развитие Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли; обеспечение присутствия Республики Беларусь в Антарктиде; создание белорусскими специалистами системы эффективной и безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом; обеспечение биологической безопасности населения, животных, растений и окружающей среды от воздействия внешних опасных биологических факторов; развитие научной и производственной инфраструктуры для создания технологий и производств V и VI технологических укладов.