|05.01.2026
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПРОГРАММЫ «НАУКА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА» НА 2026-2030 ГОДЫ СОСТАВИТ BR579 МЛН.
10:16 05.01.2026
Правительство Беларуси утвердило Государственную программу «Наука для экономики и общества» на 2026 - 2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, объем финансирования Государственной программы составит 579 млн. рублей.
Целью Государственной программы является содействие обеспечения технологического суверенитета Республики Беларусь и развитие новых высокотехнологичных отраслей экономики, таких как космическая деятельность, атомная энергетика, биобезопасность, робототехника, опто- и СВЧ-электронная компонентная база для обеспечения национальной безопасности и другие
Ее мероприятия направлены на:
развитие Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли;
обеспечение присутствия Республики Беларусь в Антарктиде;
создание белорусскими специалистами системы эффективной и безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом;
обеспечение биологической безопасности населения, животных, растений и окружающей среды от воздействия внешних опасных биологических факторов;
развитие научной и производственной инфраструктуры для создания технологий и производств V и VI технологических укладов.
