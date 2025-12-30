Президентом утверждена Государственная инвестиционная программа на 2026 год.

Всего на Госинвестпрограмму из республиканского бюджета запланировано направить почти 3 млрд. рублей. Включены 62 объекта, из которых 21 – предусматривается ввести в эксплуатацию в 2026 году.

По словам министра экономики Юрия Чеботаря, ресурсы предусмотрены на финансирование приоритетов социально-экономического развития страны на следующую пятилетку, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

«Ключевое, что на строительство арендного жилья будет направлено треть выделяемых средств – более 1,1 млрд рублей. Планируется строительство порядка 430 тыс. кв. метров арендного жилья для наиболее востребованных специалистов во всех регионах.

Второе направление – это дороги. На их строительство и реконструкцию будет выделено более 680 млн. рублей. В 2026 году планируется реконструкция отдельных участков республиканских дорог Р-46, Р-53, М-10, завершение строительства двух мостов.

Еще одно важное направление – это социальная сфера. Для повышения качества обслуживания населения будет продолжена реализация ряда социальных объектов, таких как онкологический диспансер в г. Гродно, хирургический корпус Брестской областной больницы в г. Бресте, лечебно-диагностический корпус клинической больницы в Аксаковщине, Национальный художественный музей в г. Минске, как реализация приоритета по развитию туристического потенциала.

В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию детскую онкологическую больницу в дер. Боровляны, Национальный исторический музей Беларуси в г. Минске, очистные сооружения г. Любани.

Госинвестпрограмма направлена на реализацию приоритетов новой пятилетки. Более 70 % средств Госинвестпрограммы пойдут на финансирование объектов социальной направленности», – резюмировал Юрий Чеботарь.