Экономика РБ


А1 И МТС НЕ БУДУТ ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ НА МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ В 2026 ГОДУ


14:00 31.12.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли подписало Соглашения с А1 и МТС о неповышении тарифов на мобильную связь в 2026 году. Об этом сообщает Telegram-канал МАРТ.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2025
валюта курс
EUR 3.4170
USD 2.9027
RUB 3.7058
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0102
RUB 3.7058 -0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.4200
USD 2.9200 2.9330
RUB 3.6350 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 31.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1690
EUR/RUB 92.5000 93.9000
USD/RUB 79.5000 80.7000
подробнее
