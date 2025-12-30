Экономика РБ

А1 И МТС НЕ БУДУТ ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ НА МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ В 2026 ГОДУ

14:00 31.12.2025 Министерство антимонопольного регулирования и торговли подписало Соглашения с А1 и МТС о неповышении тарифов на мобильную связь в 2026 году. Об этом сообщает Telegram-канал МАРТ.