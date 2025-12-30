Декабрь — традиционно месяц предновогодней суеты: выбор подарков, декор интерьера и составление праздничного меню. Многие белорусы начали готовиться к торжеству заранее, а потому горячая пора на Wildberries в этом году наступила уже с первых дней календарной зимы. Аналитики платформы рассказали, что именно жители страны покупали в преддверии Нового года, и какой из регионов стал чемпионом по заказам ёлок.

Вопреки ожиданиям на бесснежные новогодние каникулы, продажи искусственного снега на Wildberries удержались на уровне прошлого года. К тому же в последнюю предпраздничную неделю погода побаловала любителей зимы минусовой температурой и метелями. Меж тем, для усиления снежного настроения весь декабрь белорусы активно заказывали на площадке снежинки и снежные шары. Их продажи в сравнении с прошлым годом выросли втрое (+182% и +200% соответственно).

Также нарастили белорусские покупатели заказы новогодней атрибутики. По данным аналитической службы платформы в период с 1 по 28 декабря 2025 года на Wildberries заметно возросли продажи елочных и интерьерных украшений, праздничных аксессуаров, а еще упаковочных материалов.

В топ-10 новогодних товаров попали:

-тематические подарочные боксы (+700%);

-карнавальные парики (+500%);

-новогодние ободки (+450%);

-дождик (+400%);

-карнавальные головные уборы (+382%);

-светодиодные фигуры (+200%);

-мишура (+183%);

-декоративные топперы и новогодние венки (+120%);

-сувенирные предсказания (+100%);

-новогодние фонари (+50% год к году).

Чаще обычного в виртуальных корзинах белорусов оказывались грим, новогодние маски и очки, подарочные мешочки и коробки, упаковочные ленты и наполнители для подарков, а также новогодние украшения для посуды и бутылок, елочные украшения и интерьерные гирлянды.

Особый спрос в преддверии Нового года закономерно отмечается на елки. Причем, если покупка искусственной «хвои» на Wildberries – дело привычное, то рост интереса к живым деревьям на платформе – тенденция для Беларуси довольно новая.

Купить натуральную елочку на площадке сегодня несложно, тем более, что доставка такого товара возможна силами продавца. Модель DBS, когда продавец использует Wildberries как "витрину", а сам полностью отвечает за хранение, сборку, упаковку и доставку покупателю, идеально подходит для продажи живых елей в кадках, деревянных кашпо, на подставках или хвойных лапников.

Меж тем, пока аналитики платформы все же фиксируют привычную любовь белорусов к елкам искусственным. Цифры говорят сами за себя: покупки искусственных елей в стране (включая новый тренд – ёлки-половинки) выросли на Wildberries почти в четыре раза (+285% год к году). Больше всего зеленых красавиц в период с 1 по 28 декабря успели купить жители Минска, а также Гомельской и Брестской областей.

Любопытно, что в отдельных регионах Беларуси продажи елок на Wildberries выросли крайне внушительно. Больше остальных нарастила заказы новогодних деревьев в сравнении с прошлым годом Витебская область. Продажи елей здесь выросли в 86 раз (+8500%). Далее следует Гродненский регион и его +3150%. А замыкает тройку лидеров Минская область, здесь покупки елок в декабре выросли в 31 раз (+3000%).

Очевидно, что еще одной массовой тенденцией предновогоднего шоппинга на Wildberries становится выбор подарков. Среди популярных товаров к празднику традиционно – игрушки и косметические средства: именно они чаще всего оказываются в корзинах покупателей.

В декабре белорусы активно заказывали CC-кремы, средства для ухода за волосами, блески, бомбочки для ванны и инструменты для маникюра и педикюра. Также популярностью пользовались гели для бритья, воски для депиляции, гель-лаки, глиттеры и грилзы. Большой спрос наблюдался на духи, дезодоранты, косметические наборы для ухода, а еще на тканевые, альгинатные и гидрогелевые маски, косметику для бани и сауны, декоративную косметику.

Среди необычных трендов этого новогоднего сезона – глина косметическая, спрос на которую вырос в 60 раз (+5900%); накладные ресницы (+793%) и скребки для языка (+350% год к году).

В подарок детям покупатели страны активно выбирали игровую технику, железные дороги, детские компьютеры, наборы для опытов, настольные игры, машинки, интерактивные игрушки и конструкторы. Также среди предпочтений этого года кинетический песок, книжки-игрушки для малышей, коляски для кукол и кукольные домики, а еще кубики, игрушечные продукты и инструменты, магнитные доски и головоломки.

А еще в декабре белорусы покупали для самых близких кухонную и бытовую технику и предметы для декора интерьера (такие как вазы, фоторамки, аромалампы, настенные часы и т.д.). К слову, по некоторым товарам для интерьера заметен сильный рост. Так, продажи картин выросли на 900%, подсвечников – на 675%, декоративных шкатулок – на 588%.

Ну, и как же обойтись без символа наступающего года? Многие белорусы искали в декабре на Wildberries товары с лошадью. Если в период с сентября по ноябрь 2025 доля тематической продукции в общем объеме заказов в стране составляла лишь 0,05%, то к середине декабря показатель вырос до трети процента.

В этом сезоне в ТОПе товаров с лошадьми: елочные игрушки, календари, статуэтки и предметы декора, пазлы и мягкие игрушки, мыло и свечи, текстиль и постельное белье, а еще молды, фигурный шоколад и пряники, салфетки, наборы для поделок и ночники. Отлично «расходятся» разделочные доски с изображением лошадей, рюкзаки, чехлы для телефонов, пижамы, пледы, украшения и аксессуары.

Если говорить о региональных предпочтениях белорусов, то по наблюдениям аналитиков Wildberries, жители Минской области успели купить на платформе больше всего футболок и брелоков с символикой 2026 года.

В Гомельский регион уехало самое большое число тематических елочных украшений и настольных игр для детей.

В Брестской области живут самые активные покупатели декора для выпечки в стиле наступающего года.

В Витебском регионе оказалось больше всего почитателей тематических календарей и свечей в виде лошади.

В Гродненской области в этом году предпочли сосредоточиться на символичных игрушках-антистресс.

Жители Могилева сделали упор на покупку карнавальных костюмов в виде лошади, а также на тематической посуды.