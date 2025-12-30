В Гродненской области с января начнут работу Межрайонные амбулаторные кардиологические кабинеты. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Кабинеты будут открыты на базе трех межрайонных центров: Лидской ЦРБ, Волковысской ЦРБ, Островецкой ЦРКБ.

Планируется, что в кабинеты будут направляться из опорного и закрепленных районов пациенты, у которых диагностированы более сложные нарушения, в том числе требующие кардиохирургического или эндоваскулярного лечения.

В новом году в Волковысской и Лидской ЦРБ начнут имплантировать кардиостимуляторы и откроют кабинеты их программации. Недавно такой кабинет открыт в Островецкой ЦРКБ, где третий год проводят установку кардиостимуляторов.

При необходимости пациенты будут направляться на третий уровень — в областной кардиоцентр или университетскую клинику.