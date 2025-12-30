|О компании
|31.12.2025
Экономика РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ РАБОТУ С НЕИСПОЛЬЗУЕМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
13:23 31.12.2025
На заседании Гомельского облисполкома рассмотрели итоги года по продаже и ликвидации объектов, не задействованных в хозяйственной деятельности. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомитета по имущества.
Продажа имущества:
из 185 объектов, выставленных на торги, реализовано около 60;
33 здания ушли по минимальной цене - в одну базовую величину;
Областной бюджет пополнился более чем на 1,8 млн рублей.
Снос построек:
более 200 объектов ликвидированы силами самих организаций.
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко акцентировал внимание на важности разграничения объектов, подлежащих демонтажу за счет средств организаций и за счет бюджетного финансирования. Он также подчеркнул, что строительные материалы, полученные в результате сноса, следует использовать повторно для нужд строительства.
