На заседании Гомельского облисполкома рассмотрели итоги года по продаже и ликвидации объектов, не задействованных в хозяйственной деятельности. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомитета по имущества.

Продажа имущества:

из 185 объектов, выставленных на торги, реализовано около 60;

33 здания ушли по минимальной цене - в одну базовую величину;

Областной бюджет пополнился более чем на 1,8 млн рублей.

Снос построек:

более 200 объектов ликвидированы силами самих организаций.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко акцентировал внимание на важности разграничения объектов, подлежащих демонтажу за счет средств организаций и за счет бюджетного финансирования. Он также подчеркнул, что строительные материалы, полученные в результате сноса, следует использовать повторно для нужд строительства.