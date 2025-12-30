|О компании
|31.12.2025
Экономика РБ
В МИНТРУДА НАПОМНИЛИ О СОКРАЩЕННОМ РАБОЧЕМ ДНЕ 31 ДЕКАБРЯ
12:23 31.12.2025
В Беларуси 31 декабря сокращённый рабочий день перед Новым годом.
Как напомнили в Минтруда и соцзащиты, для тех, кто работает полный день, рабочий день уменьшается на 1 час.
Исходя из нормы продолжительности рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю.
Для работников с неполным графиком продолжительность сокращается пропорционально.
Например, при 6-часовом рабочем дне — на 45 минут (60 мин / 8 ч х 6 ч); при 4-часовом рабочем дне — на 30 минут (60 мин / 8 ч х 4 ч).
