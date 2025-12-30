ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ 3 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


12:04 31.12.2025

Заместитель директора Департамента по санации и банкротству Минэкономики Покало Мария Анатольевна 3 января 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «Мероприятия по обеспечению государственными органами проведения процедур в делах о несостоятельности (санация)».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
