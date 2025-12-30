|О компании
|31.12.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ ТЕЛЕВИЗОРЫ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
11:58 31.12.2025
Александр Лукашенко 31 декабря во время посещения холдинга «Горизонт» дал официальный старт массовому роботизированному производству телевизоров с искусственным интеллектом. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Производство не имеет аналогов в странах СНГ и Европе.
Как доложили президенту, на современном роботизированном телевизионном заводе собрали все лучшие технологии, обучили специалистов. Всего в холдинг "Горизонт" входят 17 предприятий, где работают около 4,5 тыс. сотрудников. По итогам пятилетки достигнуты трехкратный рост производства и выручки, высокие экспортные показатели. При этом холдинг несет и значительную социальную нагрузку, включая дошкольные, оздоровительные, спортивные учреждения.
"Спасибо за социальную сферу. Тренд был в Беларуси - все хотели освободиться от социальной сферы. Рынок, "это непрофильное, давайте отдадим..." - заметил Глава государства.
"Ты молодец, что это все сохранил. Это большая нагрузка - огромный "цех". Это хороший пример, что это надо все сохранить", - добавил Александр Лукашенко, обращаясь к генеральному директору ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрию Предко.
По словам руководителя холдинга, на следующую пятилетку предприятие ставит задачу нарастить производство на 36%, увеличить экспорт почти на 40%, производительность труда - практически на 50%, а среднюю зарплату - на 37%.
Александр Лукашенко объяснил, почему решил в предновогодний день посетить холдинг "Горизонт".
"Мне предложили варианты. Я сказал: "Я поеду в будущее". Вы - будущее страны. Такие предприятия, как вы, - будущее страны", - отметил Александр Лукашенко.
"Мы не пожалеем средств на то перспективное, что вы в том числе будете создавать. Это такой символический визит, приезд к вам, чтобы показать, что вы в авангарде нашего промышленного производства. И на таких, как вы, мы будем делать ставку", - подчеркнул белорусский лидер.
