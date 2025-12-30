Свыше 900 субъектов хозяйствования присоединились к Соглашению о сотрудничестве в области повышения эффективности продаж товаров отечественного производства, которое действует с апреля 2025 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, к подписавшим Соглашение добавились Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Государственный комитет по стандартизации.

Среди новых участников сеть «Мак.бай», РУП «Белмедтехника», фармацевтические организации ОДО «Тишас» и ООО «ГратиаФарм», а также ООО «Плэй хард» («Три цены»), ООО «Детмир БЕЛ», ООО «Астомстрой», ТД «Ивушка», КСУП «Воронецкий», ОДО «Белита-Витэкс-Брест», ООО «Голд оптик», ОАО «БАЗА БЕЛЗООВЕТСНАБ» СПУП, ООО «Еврозапчасть», ТУП «Бобруйский рынок» и др.

Также присоединились производители ОАО «Интеграл» - управляющая компания холдинга «Интеграл», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Гомельский мясокомбинат», ОАО «Гомельдрев», СООО «Мебель-Неман», СООО «ЗОВ-ПЛИТА», ОАО «Агро-Мотоль», ОАО «Гронитекс».

Присоединяются и субъекты среднего и малого бизнеса, индивидуальные предприниматели.