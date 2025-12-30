Государственных наград и Благодарности Президента удостоены 48 представителей различных сфер деятельности, а также три учреждения. Соответствующие указ и распоряжение подписал 30 декабря Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба Президента.

Ордена, медали и почетные звания присвоены 38 работникам различных предприятий, организаций и структур за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в совершенствование судебной системы, борьбу с преступностью, обеспечение конституционной законности, государственной безопасности, защиту государственных интересов, реализацию государственной информационной политики, развитие нефтяной и химической промышленности, высокие производственные показатели, отличные достижения в государственной службе, проектной деятельности, сферах здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта.

Орденом Отечества II степени награжден Председатель Верховного Суда Беларуси (1997-2025 годы) Валентин Сукало. Орденом Отечества III степени - Председатель Конституционного Суда Беларуси (2008-2025 годы) Петр Миклашевич и директор НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ Юрий Харин. Профессор кафедры международных отношений БГУ Александр Шарапо награжден орденом Почета.

Медали "За отличие в охране общественного порядка" удостоены семеро сотрудников Следственного комитета, в том числе старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции по Брестской области главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата СК Юрий Гарин и начальник криминалистического отдела УСК по Гомельской области Андрей Кашевич.

Большая группа работников удостоена медали "За трудовые заслуги". В их числе - заместитель директора по основной деятельности Минского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Оксана Диакевич, учитель физики средней школы № 34 Бобруйска Светлана Здоронкова, вышкомонтажник-сварщик РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Александр Пищик и врач-хирург Брестской центральной городской больницы Иван Скаржинский.

Медалью Франциска Скорины награждены первый заместитель Председателя Национальной государственной телерадиокомпании (НГТРК) Сергей Гусаченко и директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская.

Медалью "За безупречную службу" II степени отмечены заслуги начальника главного финансового управления Управления делами Президента Беларуси Дмитрия Хващевского, медалью "За безупречную службу" III степени - Елены Митьковой и Светланы Носаковой - заместителя начальника юридического управления и начальника отдела кадровой работы Управделами Президента Беларуси.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь.

Звания "Заслуженный работник средств массовой информации" удостоен директор - главный редактор учреждения Администрации Президента Беларуси "Издательский дом "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук, "Заслуженный сотрудник органов государственной безопасности" - Председатель КГБ Иван Тертель, "Заслуженный мастер спорта" - спортсмен-инструктор национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте Республиканского центра олимпийской подготовки по гимнастическим видам спорта Иван Литвинович.

Благодарность Президента объявлена 10 представителям различных сфер деятельности, а также трем учреждениям: Гомельскому химическому заводу - за значительный вклад в развитие химической промышленности и эффективную производственную деятельность, РЦОП по гимнастическим видам спорта и РЦОП "Стайки" - за значительный вклад в развитие соответствующих видов спорта и подготовку спортсменов высокого класса.

Награды удостоены замначальника авиационно-технической базы по производству ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Максим Зарецкий и директор филиала "Завод сборки ИМС и ПП" ОАО "ИНТЕГРАЛ" - управляющая компания холдинга "ИНТЕГРАЛ" Александр Мелец - за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие гражданской авиации и микроэлектроники соответственно.

Спортсмену-инструктору национальной команды Беларуси по вольной борьбе РЦОП "Стайки" Ирине Курочкиной Благодарность Президента объявлена за высокое профессиональное мастерство, достижение отличных спортивных результатов в международных и республиканских соревнованиях по вольной борьбе. Председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов и профессор кафедры легкой атлетики Белорусского государственного университета физической культуры Тадеуш Юшкевич удостоены этой награды за добросовестный плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие физкультуры и спорта.

За значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической, экономической и социально-культурной жизни страны Благодарность Президента объявлена пятерым работникам СМИ. Награды удостоены генеральный продюсер генерального продюсерского центра Белорусского радио НГТРК Антон Васюкевич, собственный корреспондент отдела корреспондентской сети дирекции информационного вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" Максим Вечерков, главный директор главной дирекции телеканала "Первый информационный" НГТРК Наталья Гороховик, политический обозреватель отдела политических обозревателей дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Евгений Пустовой и начальник сектора по обработке фотоинформации отдела по освещению деятельности Президента Республики Беларусь редакции по освещению деятельности Президента Республики Беларусь РУП "Белорусское телеграфное агентство" Ирина Егоршина.