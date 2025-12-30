ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2026 ГОД


10:22 31.12.2025

Александр Лукашенко подписал указ №460, которым утверждена Государственная инвестиционная программа на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба президента.

На финансирование объектов, включенных в Программу, в 2026 году предусмотрено Br2 млрд 987,7 млн.

В рамках Госинвестпрограммы будут осуществляться проектирование и строительство 62 объектов, а также финансирование 11 мероприятий.

В Программу включены объекты с высокой степенью готовности, из которых 21 планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Государственные капитальные вложения и средства фонда национального развития распределены на социальные объекты, включая объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, арендное жилье, в том числе для специалистов наиболее востребованных должностей и профессий.

За счет средств Программы (включая средства местных бюджетов) в 2026 году будут строиться и реконструироваться: ветка железнодорожного пути для скоростного сообщения с Национальным аэропортом Минск; автомобильные дороги М-10 (Гомель - Кобрин), М-3 (Минск - Витебск), Р-122 (Могилев - Костюковичи); мосты через реку Днепр (на автодороге М-10 Гомель - Кобрин), реку Мухавец (на автомобильной дороге Р-2 Столбцы - Кобрин), реку Вилия (на автомобильной дороге Р-28 Минск - Нарочь); областной онкологический диспансер в Гродно, новые корпуса областной больницы в Бресте и РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, реабилитационный центр в Аксаковщине; Национальный исторический музей Беларуси в Минске и Республиканский центр патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.

В рамках Программы в 2026 году Br177 млн будут направлены на мелиорацию, сохранение и расширение сельскохозяйственных земель.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2025
валюта курс
EUR 3.4170
USD 2.9027
RUB 3.7058
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0102
RUB 3.7058 -0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3900
USD 2.9180 2.9290
RUB 3.6350 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 31.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1700
EUR/RUB 92.5000 93.7000
USD/RUB 79.5000 80.5000
подробнее