Александр Лукашенко подписал указ №460, которым утверждена Государственная инвестиционная программа на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба президента.

На финансирование объектов, включенных в Программу, в 2026 году предусмотрено Br2 млрд 987,7 млн.

В рамках Госинвестпрограммы будут осуществляться проектирование и строительство 62 объектов, а также финансирование 11 мероприятий.

В Программу включены объекты с высокой степенью готовности, из которых 21 планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Государственные капитальные вложения и средства фонда национального развития распределены на социальные объекты, включая объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, арендное жилье, в том числе для специалистов наиболее востребованных должностей и профессий.

За счет средств Программы (включая средства местных бюджетов) в 2026 году будут строиться и реконструироваться: ветка железнодорожного пути для скоростного сообщения с Национальным аэропортом Минск; автомобильные дороги М-10 (Гомель - Кобрин), М-3 (Минск - Витебск), Р-122 (Могилев - Костюковичи); мосты через реку Днепр (на автодороге М-10 Гомель - Кобрин), реку Мухавец (на автомобильной дороге Р-2 Столбцы - Кобрин), реку Вилия (на автомобильной дороге Р-28 Минск - Нарочь); областной онкологический диспансер в Гродно, новые корпуса областной больницы в Бресте и РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, реабилитационный центр в Аксаковщине; Национальный исторический музей Беларуси в Минске и Республиканский центр патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.

В рамках Программы в 2026 году Br177 млн будут направлены на мелиорацию, сохранение и расширение сельскохозяйственных земель.