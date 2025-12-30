ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТС И ЮНИСЕФ ЗАВЕРШИЛИ ОБУЧЕНИЕ ЦИФРОВЫМ НАВЫКАМ ВОСПИТАННИКОВ СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ


09:13 31.12.2025

Компания МТС и Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси подвели итоги проекта #ШколаЦифровойГрамотности для интернатных учреждений Брестской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, программа охватила почти 100 воспитанников Кобринской детской деревни и Дивинского детского дома и дала ребятам знания по кибербезопасности и осознанному использованию гаджетов.

В рамках курса подростки освоили базовые навыки работы с устройствами и мобильным интернетом, научились защищать свои персональные данные, противостоять кибербуллингу и познакомились с ИИ-инструментами. Финальным этапом стала цифровая профориентация: ребята учились составлять резюме и использовать онлайн-ресурсы для поиска работы. Дети занимались на планшетах Huawei MatePad 11.5, что позволило закрепить полученные знания на практике.

«Наши воспитанники с большим интересом осваивали приложения, учились искать информацию и работать интернет-пространстве. Для них это полезные навыки и чувство уверенности, что они смогут справляться с вызовами цифрового мира. Мы благодарны МТС и ЮНИСЕФ за возможность дать детям знания, которые помогут им в будущем», — подчеркнула директор Дивинского детского дома Татьяна Сакадын.

«#ШколаЦифровойГрамотности стала для ребят реальным шагом к самостоятельности. Полученные навыки помогут им использовать технологии для учебы и самореализации. Для МТС важно, чтобы каждый ребенок имел равные возможности и верил в собственные силы — это лучший подарок, который мы можем дать детям», — отметила глава PR-группы компании МТС Мария Канасевич.

Инициатива #ШколаЦифровойГрамотности стартовала весной в Витебской и Гродненской областях. Брестская область стала третьим регионом, где реализована программа. Всего обучение цифровым навыкам прошли ребята из восьми учреждений образования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2025
валюта курс
EUR 3.4170
USD 2.9027
RUB 3.7058
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0102
RUB 3.7058 -0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3900
USD 2.9180 2.9290
RUB 3.6350 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 31.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1700
EUR/RUB 92.5000 93.7000
USD/RUB 79.5000 80.5000
подробнее