Компания МТС и Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси подвели итоги проекта #ШколаЦифровойГрамотности для интернатных учреждений Брестской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, программа охватила почти 100 воспитанников Кобринской детской деревни и Дивинского детского дома и дала ребятам знания по кибербезопасности и осознанному использованию гаджетов.

В рамках курса подростки освоили базовые навыки работы с устройствами и мобильным интернетом, научились защищать свои персональные данные, противостоять кибербуллингу и познакомились с ИИ-инструментами. Финальным этапом стала цифровая профориентация: ребята учились составлять резюме и использовать онлайн-ресурсы для поиска работы. Дети занимались на планшетах Huawei MatePad 11.5, что позволило закрепить полученные знания на практике.

«Наши воспитанники с большим интересом осваивали приложения, учились искать информацию и работать интернет-пространстве. Для них это полезные навыки и чувство уверенности, что они смогут справляться с вызовами цифрового мира. Мы благодарны МТС и ЮНИСЕФ за возможность дать детям знания, которые помогут им в будущем», — подчеркнула директор Дивинского детского дома Татьяна Сакадын.

«#ШколаЦифровойГрамотности стала для ребят реальным шагом к самостоятельности. Полученные навыки помогут им использовать технологии для учебы и самореализации. Для МТС важно, чтобы каждый ребенок имел равные возможности и верил в собственные силы — это лучший подарок, который мы можем дать детям», — отметила глава PR-группы компании МТС Мария Канасевич.

Инициатива #ШколаЦифровойГрамотности стартовала весной в Витебской и Гродненской областях. Брестская область стала третьим регионом, где реализована программа. Всего обучение цифровым навыкам прошли ребята из восьми учреждений образования.