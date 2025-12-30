|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ «ОДНО ОКНО ВЭД»
08:52 31.12.2025
В Беларуси 30 декабря 2025 г. запущен новый инструмент для содействия международной торговле «Одно окно ВЭД».
Национальный центр маркетинга представляет платформу, где собраны все ресурсы, необходимые участникам ВЭД.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, вся необходимая информация для осуществления международной торговли сведена в единую экосистему:
цепочка действий экспортера, условия доступа на внешние рынки, решения по логистике, финансам, мерам господдержки, аналитика и иные полезные ресурсы;
полная информация по административным процедурам и бизнес-действиям: от готовых цифровых сервисов до чётких инструкций по тем шагам, которые пока требуют
офлайн-взаимодействия;
прямая коммуникация с экспертами через форму обратной связи, актуальные базы данных, поиск партнеров и многое иное.
Платформа «Одно окно ВЭД» будет полезна: производителям, планирующим первые экспортные/импортные сделки; опытным экспортерам/импортерам, ищущим новые рынки; предпринимателям, которые хотят масштабировать бизнес за рубежом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
Курсы в банках
на 31.12.2025
Конвертация в банках
на 31.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе