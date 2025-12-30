ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ «ОДНО ОКНО ВЭД»


08:52 31.12.2025

В Беларуси 30 декабря 2025 г. запущен новый инструмент для содействия международной торговле «Одно окно ВЭД».

Национальный центр маркетинга представляет платформу, где собраны все ресурсы, необходимые участникам ВЭД.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, вся необходимая информация для осуществления международной торговли сведена в единую экосистему:

цепочка действий экспортера, условия доступа на внешние рынки, решения по логистике, финансам, мерам господдержки, аналитика и иные полезные ресурсы;

полная информация по административным процедурам и бизнес-действиям: от готовых цифровых сервисов до чётких инструкций по тем шагам, которые пока требуют

офлайн-взаимодействия;

прямая коммуникация с экспертами через форму обратной связи, актуальные базы данных, поиск партнеров и многое иное.

Платформа «Одно окно ВЭД» будет полезна: производителям, планирующим первые экспортные/импортные сделки; опытным экспортерам/импортерам, ищущим новые рынки; предпринимателям, которые хотят масштабировать бизнес за рубежом.
