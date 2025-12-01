Мозырский машиностроительный завод, входящий в «МТЗ-ХОЛДИНГ», в начале 2026 года начнет серийный выпуск машины универсальной лесной BELARUS МУЛ-2022 и оборудования грейдерного задненавесного ОГЗ-245. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник отдела маркетинга и сбыта предприятия Артем Войтенко.

«Мы заканчиваем прохождение сертификации наших новинок BELARUS МУЛ-2022, а также оборудования ОГЗ-245, которое устанавливается на трехточечную заднюю навеску трактора. Ожидается, что с января запустим их в серию. Уже собираем заказы от торговых домов и планируем поставки», — поделился Артем Войтенко.

Отметим, что лесная машина создана на базе трактора BELARUS 2022 и имеет усовершенствованную защиту для работы в лесном массиве. Модель оборудована толкателем бревен, имеет специальные лесные шины отечественного производства, а окна в кабине сделаны из поликарбоната. Машина может агрегатироваться как с трелевочным приспособлением, так и с мульчером.

Оборудование грейдерное задненавесное ОГЗ-245 предназначено для землеройно-профилировочных работ при строительстве, ремонте и содержании дорог, а также их очистки от снежной массы и наледи. Агрегатируется с BELARUS МУЛ-82.2 и МУЛ-1221.