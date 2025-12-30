Александр Лукашенко подписал указ №454, в соответствии с которым уточняются отдельные показатели бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба президента.

С учетом динамики по фонду заработной платы и данных о фактическом исполнении бюджета фонда увеличены его доходы на Br2 млрд 696 млн 639,6 тыс. Выросли в связи с повышением пенсий и его расходы на Br429 млн 768,3 тыс.

В результате этих уточнений плановый профицит фонда увеличился на Br2 млрд 266 млн 871,3 тыс. и составил Br2 млрд 768 млн 684,5 тыс.