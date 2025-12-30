ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЮДЖЕТ ФСЗН БЕЛАРУСИ НА 2025 ГОД УТОЧНЕН В СВЯЗИ С РОСТОМ ЗАРПЛАТ И ПОВЫШЕНИЕМ ПЕНСИЙ


14:00 30.12.2025

Александр Лукашенко подписал указ №454, в соответствии с которым уточняются отдельные показатели бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба президента.

С учетом динамики по фонду заработной платы и данных о фактическом исполнении бюджета фонда увеличены его доходы на Br2 млрд 696 млн 639,6 тыс. Выросли в связи с повышением пенсий и его расходы на Br429 млн 768,3 тыс.

В результате этих уточнений плановый профицит фонда увеличился на Br2 млрд 266 млн 871,3 тыс. и составил Br2 млрд 768 млн 684,5 тыс.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2025
валюта курс
EUR 3.4059
USD 2.8925
RUB 3.7248
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0102
RUB 3.7058 -0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3900
USD 2.8960 2.9050
RUB 3.6450 3.6700
подробнее

Конвертация в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1740
EUR/RUB 92.2000 92.9500
USD/RUB 78.8000 79.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line