ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РУБЕЖ В 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ В 2026 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ВЗЯТЬ МОГИЛЁВСКАЯ ОБЛАСТЬ


13:37 30.12.2025

Инвестиционный рубеж в 5,5 миллиарда рублей в 2026 году планирует взять Могилевская область. Этот амбициозный план должен дать мощный импульс экономике и напрямую отразиться на доходах жителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной приток капитала планируется обеспечить за счет коммерческого кредитования и средств самих инвесторов. Стратегия развития сделает ставку на три ключевых направления. Во-первых, это туризм как бизнес-локомотив. Акцент смещается с социальной функции на коммерческую. Планируется расширение гостиничного фонда и модернизация санаторно-курортных учреждений, что, в свою очередь, подстегнет строительную отрасль. Среди других точек роста – импортозамещение с глубокой переработкой и инновации, включая региональные инициативы.

«Все инвестиционные инициативы у регионов есть возможность включать в региональную инициативу и кредитоваться на этих условиях. Собственно говоря, уже 26 проектов уже включены, на порядка 200 миллионов белорусских рублей. 283 рабочих места благодаря этому появятся в регионе», - отметила заместитель председателя Могилевского облисполкома Елена Прудникова-Кирпиченок.

На площадке свободной экономической зоны «Могилев» готовятся к реализации два крупных капиталоемких проекта. Экономический рост должен быть осязаем для каждого жителя. Ожидается, что номинальная среднемесячная заработная плата в регионе вырастет. Именно динамика зарплат и объем привлеченных инвестиций станут двумя ключевыми показателями для оценки эффективности работы председателей городских и районных исполкомов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2025
валюта курс
EUR 3.4059
USD 2.8925
RUB 3.7248
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0102
RUB 3.7058 -0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3900
USD 2.8960 2.9050
RUB 3.6450 3.6700
подробнее

Конвертация в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1740
EUR/RUB 92.2000 92.9500
USD/RUB 78.8000 79.5500
подробнее