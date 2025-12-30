Гранты президента Беларуси на 2026 год назначены 42 специалистам в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

За счет государственной поддержки будут выполнены проекты, имеющие преимущественное значение для реализации государственных программ, приоритетов научной деятельности и важнейших направлений социально-экономического развития Республики Беларусь.

Принятие распоряжения направлено на поддержку научных, образовательных, инновационных, творческих и молодежных проектов и будет способствовать созданию новых учебно-методических комплексов, прогрессивных способов диагностики и лечения пациентов, дальнейшему развитию общественной и культурной деятельности в стране.

Гранты Главы государства предоставляются ежегодно с 2013 года по результатам открытого конкурса с учетом оценки значимости проектов для отраслей экономики и социальной сферы, масштаба практического использования результатов, экономического эффекта и общественного признания.