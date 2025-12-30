|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ НА 2026 ГОД НАЗНАЧЕНЫ 42 СПЕЦИАЛИСТАМ
13:26 30.12.2025
Гранты президента Беларуси на 2026 год назначены 42 специалистам в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
За счет государственной поддержки будут выполнены проекты, имеющие преимущественное значение для реализации государственных программ, приоритетов научной деятельности и важнейших направлений социально-экономического развития Республики Беларусь.
Принятие распоряжения направлено на поддержку научных, образовательных, инновационных, творческих и молодежных проектов и будет способствовать созданию новых учебно-методических комплексов, прогрессивных способов диагностики и лечения пациентов, дальнейшему развитию общественной и культурной деятельности в стране.
Гранты Главы государства предоставляются ежегодно с 2013 года по результатам открытого конкурса с учетом оценки значимости проектов для отраслей экономики и социальной сферы, масштаба практического использования результатов, экономического эффекта и общественного признания.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
Курсы в банках
на 30.12.2025
Конвертация в банках
на 30.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе