Экономика РБ


ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ НА 2026 ГОД НАЗНАЧЕНЫ 42 СПЕЦИАЛИСТАМ


13:26 30.12.2025

Гранты президента Беларуси на 2026 год назначены 42 специалистам в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

За счет государственной поддержки будут выполнены проекты, имеющие преимущественное значение для реализации государственных программ, приоритетов научной деятельности и важнейших направлений социально-экономического развития Республики Беларусь.

Принятие распоряжения направлено на поддержку научных, образовательных, инновационных, творческих и молодежных проектов и будет способствовать созданию новых учебно-методических комплексов, прогрессивных способов диагностики и лечения пациентов, дальнейшему развитию общественной и культурной деятельности в стране.

Гранты Главы государства предоставляются ежегодно с 2013 года по результатам открытого конкурса с учетом оценки значимости проектов для отраслей экономики и социальной сферы, масштаба практического использования результатов, экономического эффекта и общественного признания.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2025
валюта курс
EUR 3.4059
USD 2.8925
RUB 3.7248
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9027 +0.0102
RUB 3.7058 -0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3900
USD 2.8960 2.9050
RUB 3.6450 3.6700
подробнее

Конвертация в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1740
EUR/RUB 92.2000 92.9500
USD/RUB 78.8000 79.5500
подробнее
