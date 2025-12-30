Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и крупные торговые организации страны на площадке торгового центра «Столица» подписали Соглашение о продлении предоставления социальных скидок для уязвимых категорий населения на первое полугодие 2026 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, с выгодой до 10% можно приобрести 29 групп товаров первой необходимости (к ним относятся хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, макароны, говядина, свинина, тушки кур и цыплят, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, овощи и др.).

«Соглашение действует уже на протяжении четырех лет, это будет пятый год. Мы продлили его не на квартал, а сразу на полгода вперед. Люди видят стабильность развития государства, понимают, что в течение полугода никаких шоков не ожидается. Бизнес и государство доверяют друг другу, идем в одном направлении, в одной связке. С начала действия программы выдано уже более 2,5 млн карт, сумма предоставленных скидок составила более Br150 млн. Все это - реальная поддержка социально уязвимых слоев населения, которые активно пользуются этой возможностью», - сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович