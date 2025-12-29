ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В МАГАЗИНАХ БЕЛАРУСИ НАЧНУТ ПО-ОСОБОМУ МАРКИРОВАТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ ИЗ ГОСЗАКАЗА


11:36 30.12.2025

В связи с поступлением запросов от субъектов торговли Министерством антимонопольного регулирования и торговли подготовлено официальное разъяснение по вопросу реализации плодоовощной продукции в рамках выполнения госзаказа, сообщает пресс-служба МАРТ.

«Исходя из разъяснения, резюмируем:

1. В торговых объектах помимо продукции, поставляемой в рамках гос.заказа, может осуществляться реализация иной плодоовощной продукции, поступившей не в рамках гос.заказа, и такая продукция должна продаваться с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства № 713 "О системе регулирования цен".

2. Рекомендовано субъектам торговли обозначать продукцию, реализуемую в рамках гос.заказа, путем нанесения соответствующей надписи», - говорится в разъяснении антимонопольного ведомства.
