В связи с поступлением запросов от субъектов торговли Министерством антимонопольного регулирования и торговли подготовлено официальное разъяснение по вопросу реализации плодоовощной продукции в рамках выполнения госзаказа, сообщает пресс-служба МАРТ.

«Исходя из разъяснения, резюмируем:

1. В торговых объектах помимо продукции, поставляемой в рамках гос.заказа, может осуществляться реализация иной плодоовощной продукции, поступившей не в рамках гос.заказа, и такая продукция должна продаваться с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства № 713 "О системе регулирования цен".

2. Рекомендовано субъектам торговли обозначать продукцию, реализуемую в рамках гос.заказа, путем нанесения соответствующей надписи», - говорится в разъяснении антимонопольного ведомства.