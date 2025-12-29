В Беларуси утверждена Государственная программа "Строительство жилья" на 2026-2030 годы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Госпрограммой на ближайшую пятилетку предусматривается установление сводного целевого показателя "обеспеченность населения жильем" (в расчете на одного жителя в 2030 году не менее 33 кв.м), дифференцированного по регионам и городскому/сельскому населению, а также целевых показателей по строительству жилых домов, в том числе арендного жилья. Гражданам предложат жилье разных потребительских качеств и ценовой доступности.

Планируется ввод за пятилетие общей площади жилья по государственному заказу в объеме 1250 тыс. кв.м, электродомов - не менее 2000 тыс. кв.м. Предполагается увеличение объемов строительства арендного жилья (ввод общей площади арендного жилья за пятилетие - не менее 5000 тыс. кв.м, или около 25% от общего расчетного объема), развитие индивидуального жилищного строительства (доля строительства индивидуальных жилых домов в общем объеме жилищного строительства - не менее 40% ежегодно).

Также будет обеспечено строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к вводным жилым домам ежегодно в полном объеме.

Определены комплекс мероприятий, обеспечивающих выполнение задач программы, финансирование, исходя из ежегодного расчетного объема ввода порядка 4000 тыс. кв.м общей площади жилья.

Постановление позволяет организовать работу по обеспечению потребности граждан в жилье разных потребительских качеств, ритмичное финансирование строительства жилья и инфраструктуры, а также повысит обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя.