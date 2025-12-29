ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2026 ГОД


11:17 30.12.2025

Александр Лукашенко подписал закон «О республиканском бюджете на 2026 год». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Принятый бюджет обеспечивает выполнение всех социальных обязательств государства и сохраняет устойчивость государственных финансов.

Республиканский бюджет на 2026 год утвержден по доходам в сумме Br54,4 млрд и расходам - Br58,7 млрд. По сравнению с текущим годом доходы вырастут на 12,4%, расходы - на 10,4%. Основной прирост доходов обеспечат НДС, подоходный налог, налог на прибыль и поступления от внешнеэкономической деятельности. Налоговая нагрузка для подавляющего большинства плательщиков остается неизменной.

Социальная направленность бюджета сохраняется. Здравоохранение, образование, социальная поддержка, культура и спорт остаются приоритетами - финансирование этих сфер обеспечивает доступность и качество услуг для граждан.

Бюджет предусматривает увеличение финансирования и по иным приоритетным направлениям: наука, агропромышленный комплекс, поддержка экспорта.

Дефицит республиканского бюджета утвержден в сумме Br4,3 млрд - менее 1,5% ВВП.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2025
валюта курс
EUR 3.4059
USD 2.8925
RUB 3.7248
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.8925 -0.0201
RUB 3.7248 +0.0075
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3900
USD 2.8910 2.9050
RUB 3.6600 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1740
EUR/RUB 92.0000 92.8000
USD/RUB 78.5000 79.2000
подробнее
