ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МОГИЛЕВСКОЙ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ ОБСУДИЛИ БЮДЖЕТНЫЕ ТРАТЫ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ


11:08 30.12.2025

Эффективность использования бюджетных средств в стационарных медицинских учреждениях обсудили представители контрольных органов Могилевской и Тверской областей. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Онлайн-семинар, проведенный Комитетом госконтроля Могилевской области и Контрольно-счетной палатой Тверской области, состоялся в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве. В нем приняли участие руководители контрольных ведомств Олег Садовский и Татьяна Ипатова, а также работники контрольных органов.

В ходе семинара рассмотрены:

особенности функционирования и финансирования сферы здравоохранения Беларуси и России;

подходы к оценке эффективности реализации государственных и территориальных программ в этой сфере;

выполнение нормативов государственных социальных стандартов и социальных гарантий по бесплатному оказанию медпомощи.

Стороны также обменялись опытом использования информационных ресурсов в контроле за деятельностью учреждений здравоохранения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2025
валюта курс
EUR 3.4059
USD 2.8925
RUB 3.7248
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.8925 -0.0201
RUB 3.7248 +0.0075
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3900
USD 2.8910 2.9050
RUB 3.6600 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 30.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1740
EUR/RUB 92.0000 92.8000
USD/RUB 78.5000 79.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line