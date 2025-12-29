Эффективность использования бюджетных средств в стационарных медицинских учреждениях обсудили представители контрольных органов Могилевской и Тверской областей. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Онлайн-семинар, проведенный Комитетом госконтроля Могилевской области и Контрольно-счетной палатой Тверской области, состоялся в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве. В нем приняли участие руководители контрольных ведомств Олег Садовский и Татьяна Ипатова, а также работники контрольных органов.

В ходе семинара рассмотрены:

особенности функционирования и финансирования сферы здравоохранения Беларуси и России;

подходы к оценке эффективности реализации государственных и территориальных программ в этой сфере;

выполнение нормативов государственных социальных стандартов и социальных гарантий по бесплатному оказанию медпомощи.

Стороны также обменялись опытом использования информационных ресурсов в контроле за деятельностью учреждений здравоохранения.