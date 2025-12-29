Кабинет МРТ и обновленное стерилизационное отделение открыли в Жлобинской районной больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Работы по реконструкции помещения под высокотехнологичный кабинет были проведены за счёт средств областного бюджета, а сам томограф поставлен Минздравом. Параллельно в ЦРБ открылось и полностью обновлённое стерилизационное отделение.

С февраля 2025 года в Жлобинский ЦРБ специалисты начали оказыввть рентгенэндоваскулярную хирургическую помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения - по согласованию с Минздравом, ЦРБ приобрела статус межрайонного центра. А с мая этого года организовано оказание медпомощи пациентам с острым коронарным синдромом по неотложным показаниям. С ноября организован круглосуточный режим работы рентгеноперационной 5 дней в неделю, в выходные и праздничные дни - дежурства на дому. Нвый кабинет МРТ укрепит потенциал созданного в Жлобине межрайонного центра, который обеспечивает медицинской помощью около 260 тыс. жителей пяти районов области.