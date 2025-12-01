|О компании
|29.12.2025
Экономика РБ
С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 224 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
17:06 29.12.2025
С 1 января текущего года в Беларусь прибыл 224 591 иностранный гражданин из 38 стран, включенных в список безвиза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.
Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 256 327 жителей Европы. Из Латвии прибыли 404 295 иностранцев, из Литвы — 662 014, из Польши — 132 289. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 57 729 человек.
Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
