Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 224 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ


17:06 29.12.2025

С 1 января текущего года в Беларусь прибыл 224 591 иностранный гражданин из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 256 327 жителей Европы. Из Латвии прибыли 404 295 иностранцев, из Литвы — 662 014, из Польши — 132 289. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 57 729 человек.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2025
валюта курс
EUR 3.4059
USD 2.8925
RUB 3.7248
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.8925 -0.0201
RUB 3.7248 +0.0075
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3930 3.3990
USD 2.8910 2.9030
RUB 3.6700 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 29.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1735
EUR/RUB 91.8000 92.5500
USD/RUB 78.4500 79.0000
подробнее
