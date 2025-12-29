ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НОВАЯ МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА. ОТ ИМЕНИ КГК МОШЕННИКИ ЗАСТАВЛЯЮТ ГРАЖДАН ДЕКЛАРИРОВАТЬ И ПЕРЕДАВАТЬ ДЕНЬГИ


13:59 29.12.2025

За последние дни установлено несколько фактов, когда на граждан выходили телефонные мошенники и предлагали им задекларировать в Комитете госконтроля свои личные сбережения, а затем передать их через курьеров работникам госконтроля. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

Граждан запугивают тем, что они якобы являются фигурантами уголовных расследований или иных разбирательств, и, чтобы не потерять имеющиеся у них сбережения, нужно в срочном порядке их задекларировать и передать на временное хранение в Комитет госконтроля. При этом злоумышленниками используются поддельные документы Национального банка Республики Беларусь, подтверждающие обязательность декларирования денежных средств.

В отдельных случаях людям предлагают стать сотрудниками или общественными помощниками КГК, и в подтверждение этого им присылают поддельные приказы Комитета госконтроля и служебные удостоверения.

Кроме того, поддавшись на уговоры мошенников, граждане беспрекословно выполняют все указания своих «кураторов из КГК» и используются злоумышленниками в качестве курьеров при приеме-передаче денег от других граждан, которые также попались на крючки мошенников.

Ни в коем случае не поддавайтесь на уловки мошенников.

Если вам позвонили с такими или подобными предложениями и угрозами – прекратите разговор, не совершайте никаких действий, сообщите о случившемся своим родным или близким.

Работники Комитета госконтроля и других контролирующих и правоохранительных органов НИКОГДА не предлагают задекларировать либо передать им деньги. Также представители КГК не проводят опросы по телефону, а также не ведут расследование или оперативную работу в режиме телефонных звонков.

Если после такого звонка у вас остались сомнения, сообщите информацию об этом в управление собственной безопасности КГК по телефону 8 017 327 55 88 или обратитесь в органы внутренних дел.
