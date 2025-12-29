ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЕАБР: В БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЕТСЯ РОСТ ОПЛАТЫ ТРУДА


13:54 29.12.2025

В Беларуси сохраняется рост оплаты труда. Реальные заработные платы увеличились на 6,1% в ноябре 2025 г.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), рост обусловлен сохранением повышенного спроса на рабочую силу.

«Ожидаем продолжения положительной динамики заработных плат на фоне принятого решения о повышении базовой ставки оплаты труда на 8,8% с 1 января 2026 г.», - говорится в еженедельном макробзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
Курсы валют НБ РБ
с 29.12.2025
валюта курс
EUR 3.4369
USD 2.9126
RUB 3.7173
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.8925 -0.0201
RUB 3.7248 +0.0075
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3930 3.3990
USD 2.8910 2.9030
RUB 3.6700 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 29.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1735
EUR/RUB 91.8000 92.5500
USD/RUB 78.4500 79.0000
подробнее
