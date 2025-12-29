Экономика РБ

ЕАБР: В БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЕТСЯ РОСТ ОПЛАТЫ ТРУДА

13:54 29.12.2025 В Беларуси сохраняется рост оплаты труда. Реальные заработные платы увеличились на 6,1% в ноябре 2025 г. По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), рост обусловлен сохранением повышенного спроса на рабочую силу. «Ожидаем продолжения положительной динамики заработных плат на фоне принятого решения о повышении базовой ставки оплаты труда на 8,8% с 1 января 2026 г.», - говорится в еженедельном макробзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).