|29.12.2025
Экономика РБ
ЕАБР: В БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЕТСЯ РОСТ ОПЛАТЫ ТРУДА
13:54 29.12.2025
В Беларуси сохраняется рост оплаты труда. Реальные заработные платы увеличились на 6,1% в ноябре 2025 г.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), рост обусловлен сохранением повышенного спроса на рабочую силу.
«Ожидаем продолжения положительной динамики заработных плат на фоне принятого решения о повышении базовой ставки оплаты труда на 8,8% с 1 января 2026 г.», - говорится в еженедельном макробзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
