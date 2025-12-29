|О компании
|29.12.2025
Экономика РБ
КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛОРУСОВ В НОЯБРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 2,4 ТЫС.
12:41 29.12.2025
В экономике Республики Беларусь в ноябре 2025 г. было занято 4154,2 тыс. человек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, количество занятых за прошлый месяц уменьшилось на 2,4 тыс. человек.
