|29.12.2025
|
|
Экономика РБ
ООО «САВЧИЦКОНСАЛТ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В КАЧЕСТВЕ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
12:16 29.12.2025
Под руководством заместителя министра экономики Кирилла Машарского состоялось заседание рабочей группы по вопросам регистрации и деятельности субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства при ОКС по развитию предпринимательства при Минэкономики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в ходе заседания рассмотрен вопрос о регистрации в качестве центра поддержки предпринимательства ООО «СавчицКонсалт» (г. Калинковичи, Гомельская обл.).
По результатам обсуждения рабочая группа поддержала инициативу указанного юридического лица по регистрации его в качестве субъекта инфраструктуры.
|
