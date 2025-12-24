ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ООО «САВЧИЦКОНСАЛТ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В КАЧЕСТВЕ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА


12:16 29.12.2025

Под руководством заместителя министра экономики Кирилла Машарского состоялось заседание рабочей группы по вопросам регистрации и деятельности субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства при ОКС по развитию предпринимательства при Минэкономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в ходе заседания рассмотрен вопрос о регистрации в качестве центра поддержки предпринимательства ООО «СавчицКонсалт» (г. Калинковичи, Гомельская обл.).

По результатам обсуждения рабочая группа поддержала инициативу указанного юридического лица по регистрации его в качестве субъекта инфраструктуры.
