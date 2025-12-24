|О компании
|29.12.2025
Экономика РБ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ МИНСКА В 2025 ГОДУ ЗАМЕНИЛИ 238 ЛИФТОВ
11:51 29.12.2025
В многоквартирных жилых домах Минска в 2025 году заменили 238 лифтов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально».
Больше всего подъемников обновили во Фрунзенском районе столицы — 82 единицы.
Наибольшее количество лифтов установили в жилом доме № 71 по ул. Лобанка. В здании 1998 года постройки 11 этажей и семь подъездов. В них заменили 14 лифтов.
Наибольшее количество подъездов, в которых заменили лифты, у жилого дома № 16 по ул. Илимской, построенном в 1998 году. В 8-и подъездах установили 13 кабин.
Самый старый дом в г.Минске, где в этом году заменили лифты, дом № 13 по ул. Городецкой. В жилом доме 1996 года постройки обновили по две кабине в каждом подъезде грузоподъемностью 400 кг и 630 кг.
