Экономика РБ


В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ МИНСКА В 2025 ГОДУ ЗАМЕНИЛИ 238 ЛИФТОВ


11:51 29.12.2025

В многоквартирных жилых домах Минска в 2025 году заменили 238 лифтов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально».

Больше всего подъемников обновили во Фрунзенском районе столицы — 82 единицы.

Наибольшее количество лифтов установили в жилом доме № 71 по ул. Лобанка. В здании 1998 года постройки 11 этажей и семь подъездов. В них заменили 14 лифтов.

Наибольшее количество подъездов, в которых заменили лифты, у жилого дома № 16 по ул. Илимской, построенном в 1998 году. В 8-и подъездах установили 13 кабин.

Самый старый дом в г.Минске, где в этом году заменили лифты, дом № 13 по ул. Городецкой. В жилом доме 1996 года постройки обновили по две кабине в каждом подъезде грузоподъемностью 400 кг и 630 кг.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.12.2025
валюта курс
EUR 3.4369
USD 2.9126
RUB 3.7173
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9126 -0.0001
RUB 3.7173 +0.0079
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3930 3.3990
USD 2.8910 2.9030
RUB 3.6700 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 29.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1735
EUR/RUB 91.8000 92.5500
USD/RUB 78.4500 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line