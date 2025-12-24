ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УТВЕРЖДЕНА ГОСПРОГРАММА «ОБЩЕСТВО РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» НА 2026 - 2030 ГОДЫ


11:25 29.12.2025

Правительством утверждена Государственная программа "Общество равных возможностей" на 2026 -2030 годы. Соответствующее постановление подписал gремьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, Государственная программа включает в себя две подпрограммы: "Благополучие старшего поколения" и "Социальная инклюзия".

Целью госпрограммы является повышение доступности и качества социальной поддержки с учетом дифференцированных потребностей граждан старшего поколения и инвалидов. На ее реализацию предполагается направить 3,8 млрд. рублей.

Результирующий эффект: увеличение охвата граждан 75 лет и старше, инвалидов социальными услугами до 25 процентов от их общей численности (к 2030 году – 230 тыс. человек, рост за 5 лет более чем на 50 тыс. человек); рост численности получателей социальных услуг не менее чем на 15 процентов за 5 лет (к 2030 году 430 тыс. человек, рост – более чем на 55 тыс. человек); обеспечение охвата нуждающихся инвалидов социальной реабилитацией, абилитацией не менее 95 процентов (рост за 5 лет на 25 процентов); увеличение доли доступных объектов социальной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети – не менее 36 процентов в общем количестве объектов (с 33,3 тыс. объектов до 38,4 тыс.).
