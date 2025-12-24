ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В НОЯБРЕ СНИЗИЛАСЬ


11:06 29.12.2025

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре 2025 г. составила 2703,7 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В октябре 2025 года средняя зарплата была 2758,6 рубля.

Таким образом, в ноябре 2025 года она снизилась по сравнению с октябрем 2025 года на 54,9 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за ноябрь составила 3560,8 рубля, Минской области – 2741,5 рубля, в Гомельской – 2397,3 рубля, Гродненской – 2441,9 рубля, Брестской – 2422,8 рубля, Витебской – 2244,5 рубля, Могилевской - 2285,1 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в ноябре была в секторе информации и связи – 5905,0 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 3727,5 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3359,6 рубля, строительства – 3497,1 рубля, промышленности – 2817,6 рубля, транспорта и логистики — 2578,2 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2508,4 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2423,4 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2178,7 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2332,3 рубля, образования — 1888,9 рубля.
