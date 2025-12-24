|О компании
|29.12.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПРИОСТАНОВИЛИ ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ МЕДЦЕНТРА «АЛЬФАМЕД»
10:48 29.12.2025
В Беларуси приостановлено действие лицензии медицинского центра «Альфамед». Информация об этом опубликована на официальном сайте медучреждения.
«Уважаемые пациенты, информируем вас о временном приостановлении лицензии на медицинские услуги. Информация о возобновлении деятельности будет размещена на официальном сайте предприятия», — говорится в сообщении.
Причины в медицинском центре не сообщают.
