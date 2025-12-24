ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛИ РОУМИНГ МЕЖДУ РАЗНЫМИ СЕТЯМИ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ


10:24 29.12.2025

Сети BatteryFly и Evika! запустили первый на белорусском рынке зарядный роуминг.

Теперь можно из своего приложения подключиться к станции оператора-партнера. В роуминге для клиентов действуют такие же тарифы, что и при прямом взаимодействии с оператором.

Роуминг наладили между собой Evika! и BatteryFly. Обе платформы имеют свои приложения, и теперь каждое из них открывает доступ к станциям двух сетей.

В приложениях BatteryFly и Evika! теперь можно выбирать станции обоих операторов, там же - оплачивать сессии. Пополнять кошелек в другой системе для этого не нужно.

«Эта идея назрела уже давно – зарядный роуминг призван обеспечить большую свободу действий для владельцев электромобилей. В Беларуси сейчас активно развиваются разные сети – и единый доступ позволяет не привязываться к станциям конкретной платформы. То есть это в первую очередь забота об автомобилистах. Но проект интересен и самим сетям. Мы с Evika! надеемся задать тренд и открыты для других партнеров», – отмечают в BatteryFly.

Оплата зарядных сессий в роуминге происходит по тарифам операторов – они зависят от мощности станции и времени суток. С актуальными тарифами можно ознакомиться на сайтах или в приложениях операторов.

«Это большой прорыв для рынка. Упрощение взаимодействия между сетями – важный шаг для всей инфраструктуры. Нет сомнений, что это повысит лояльность пользователей. За таким подходом – будущее. Владельцы электрокаров не должны задумываться, чья станция находится рядом с ними. Им надо лишь подъехать, подключиться и зарядиться, а все остальное мы способны решить между собой. Это делает рынок более зрелым и клиентоориентированным», – убеждены в Evika!

На сегодняшний день через приложение BatteryFly можно зарядиться более чем на 560 станциях. Ранее платформа BatteryFly подружилась с платежным приложением «Оплати» и Charge&Go, а для комфорта водителей запустили сервис Belcharge, который показывает ближайшие станции для электромобилей разных сетей-операторов.
