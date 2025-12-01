Компания МТС в 2025 году укрепила сеть почти на 1,5 тысячи базовых станций LTE, охватив 4G-связью 99,72% населения страны. В канун новогодних праздников дополнительно включено свыше 500 секторов на 214 станциях в более чем половине районов Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, очередным этапом расширения охвачено более 120 населенных пунктов. Ключевой акцент сделан на сельской местности — агрогородках, деревнях и садовых товариществах. Также сеть усилена в столице, всех областных центрах и ряде городов районного значения: Барановичах, Белыничах, Браславе, Вороново, Ивацевичах, Климовичах, Кобрине, Краснополье, Круглом, Молодечно, Мстиславле, Наровле, Новогрудке, Островце, Светлогорске и Смолевичах.

70% базовых станций размещены на инфраструктуре МТС, включая опоры, транспортную сеть и электропитание. Это позволяет использовать мощности не только абонентам компании, но и другим операторам в рамках действующей в стране инфраструктурной модели развертывания 4G.

Более трети новых секторов работают в диапазоне 2600 МГц, еще почти столько же — в полосе 1800 МГц. Такое распределение обеспечивает оптимальный баланс между скоростью передачи данных и охватом территории.

Справка:

МТС — крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Компания в 2015 году первой в стране предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году — запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Работы по развитию сети оператор ведет совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Узнать подробнее про 4G-сеть МТС можно на сайте компании.

МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь по итогам 3 квартала с наибольшей итоговой интегральной оценкой по результатам измерений «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета согласно данным SpeedChecker и признана победителем в номинации «Мобильный оператор» по итогам открытого голосования потребителей в рамках Премии «Народная Марка».