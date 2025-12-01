Реализация индустриального потенциала – залог устойчивого развития Пуховичского района. Об этом заявила сегодня, 24 декабря 2025г., заместитель Министра экономики Мария Мажинская, посещая с рабочим визитом Пуховичский район Минской области, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Мария Мажинская приняла участие в заседании райисполкома, где обсуждались ключевые вопросы развития региона: прогноз социально-экономического развития на 2026 год и перспективы Руденска как города-спутника Минска.

По мнению замминистра экономики, Пуховичский район показывает неплохие результаты.

«Квалифицированные кадры, хорошая производственная и ресурсная база, близость к столице – это те конкурентные преимущества, которые в новой пятилетке должны стать во главе угла стратегии дальнейшего развития его производственной сферы. Конечно же, необходимо прибавлять и в других отраслях. Туристическая привлекательность региона также растёт: музейный комплекс «Дудутки» давно стал визитной карточкой, важно реализовывать новые проекты для развития культурного и событийного туризма», – отметила замминистра.

Особое внимание было уделено Руденску.

«Города‑спутники должны стать полноценными точками роста, снимая нагрузку со столицы и обеспечивая сбалансированное развитие региона. Активное жилищное строительство, комфортная социальная и транспортная инфраструктура, создание новых производств – всё это будет способствовать повышению привлекательности города для жизни и работы», – акцентировала Мария Мажинская.

Рабочий день замминистра экономики продолжился на промышленных площадках района.

В ОАО «Руденск» замминистра ознакомилась с результатами реализации инвестпроекта по разработке и освоению автомобильной светотехники нового поколения на базе светодиодов, осуществленного в рамках инициативы «Один район – один проект».

В ОАО «МАШПИЩЕПРОД» на месте изучила как предприятие модернизирует производство сухого картофельного пюре.

С руководством ОАО «Завод горного воска» обсудили актуальные вопросы по расширению географии экспортных поставок.