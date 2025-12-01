ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА – ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА


15:46 24.12.2025

Реализация индустриального потенциала – залог устойчивого развития Пуховичского района. Об этом заявила сегодня, 24 декабря 2025г., заместитель Министра экономики Мария Мажинская, посещая с рабочим визитом Пуховичский район Минской области, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Мария Мажинская приняла участие в заседании райисполкома, где обсуждались ключевые вопросы развития региона: прогноз социально-экономического развития на 2026 год и перспективы Руденска как города-спутника Минска.

По мнению замминистра экономики, Пуховичский район показывает неплохие результаты.

«Квалифицированные кадры, хорошая производственная и ресурсная база, близость к столице – это те конкурентные преимущества, которые в новой пятилетке должны стать во главе угла стратегии дальнейшего развития его производственной сферы. Конечно же, необходимо прибавлять и в других отраслях. Туристическая привлекательность региона также растёт: музейный комплекс «Дудутки» давно стал визитной карточкой, важно реализовывать новые проекты для развития культурного и событийного туризма», – отметила замминистра.

Особое внимание было уделено Руденску.

«Города‑спутники должны стать полноценными точками роста, снимая нагрузку со столицы и обеспечивая сбалансированное развитие региона. Активное жилищное строительство, комфортная социальная и транспортная инфраструктура, создание новых производств – всё это будет способствовать повышению привлекательности города для жизни и работы», – акцентировала Мария Мажинская.

Рабочий день замминистра экономики продолжился на промышленных площадках района.

В ОАО «Руденск» замминистра ознакомилась с результатами реализации инвестпроекта по разработке и освоению автомобильной светотехники нового поколения на базе светодиодов, осуществленного в рамках инициативы «Один район – один проект».

В ОАО «МАШПИЩЕПРОД» на месте изучила как предприятие модернизирует производство сухого картофельного пюре.

С руководством ОАО «Завод горного воска» обсудили актуальные вопросы по расширению географии экспортных поставок.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.12.2025
валюта курс
EUR 3.4369
USD 2.9126
RUB 3.7173
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9126 -0.0001
RUB 3.7173 +0.0079
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4060 3.4120
USD 2.9050 2.9080
RUB 3.6800 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 24.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1750
EUR/RUB 92.2000 92.5000
USD/RUB 78.5500 78.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте