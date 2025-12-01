|О компании
|24.12.2025
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА – ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА
15:46 24.12.2025
Реализация индустриального потенциала – залог устойчивого развития Пуховичского района. Об этом заявила сегодня, 24 декабря 2025г., заместитель Министра экономики Мария Мажинская, посещая с рабочим визитом Пуховичский район Минской области, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Мария Мажинская приняла участие в заседании райисполкома, где обсуждались ключевые вопросы развития региона: прогноз социально-экономического развития на 2026 год и перспективы Руденска как города-спутника Минска.
По мнению замминистра экономики, Пуховичский район показывает неплохие результаты.
«Квалифицированные кадры, хорошая производственная и ресурсная база, близость к столице – это те конкурентные преимущества, которые в новой пятилетке должны стать во главе угла стратегии дальнейшего развития его производственной сферы. Конечно же, необходимо прибавлять и в других отраслях. Туристическая привлекательность региона также растёт: музейный комплекс «Дудутки» давно стал визитной карточкой, важно реализовывать новые проекты для развития культурного и событийного туризма», – отметила замминистра.
Особое внимание было уделено Руденску.
«Города‑спутники должны стать полноценными точками роста, снимая нагрузку со столицы и обеспечивая сбалансированное развитие региона. Активное жилищное строительство, комфортная социальная и транспортная инфраструктура, создание новых производств – всё это будет способствовать повышению привлекательности города для жизни и работы», – акцентировала Мария Мажинская.
Рабочий день замминистра экономики продолжился на промышленных площадках района.
В ОАО «Руденск» замминистра ознакомилась с результатами реализации инвестпроекта по разработке и освоению автомобильной светотехники нового поколения на базе светодиодов, осуществленного в рамках инициативы «Один район – один проект».
В ОАО «МАШПИЩЕПРОД» на месте изучила как предприятие модернизирует производство сухого картофельного пюре.
С руководством ОАО «Завод горного воска» обсудили актуальные вопросы по расширению географии экспортных поставок.
