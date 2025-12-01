|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.12.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАФИКСИРОВАН РЕКОРДНЫЙ РОСТ СТОИМОСТИ ЛОТА
15:04 24.12.2025
На электронные торгах в Брестской области, организованных комитетом государственного имущества облисполкома, здание Барановичах площадью 700 м² подорожало почти в 2800 раз - с 1 базовой величины до 116,7 тыс. рублей. За объект боролись 14 участников. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомитета по имуществу.
Торги стали рекордными в 2025 году как по числу участников, так и по росту стоимости относительно начальной цены.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.12.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 24.12.2025
Курсы в банках
на 24.12.2025
Конвертация в банках
на 24.12.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте