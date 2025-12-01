На электронные торгах в Брестской области, организованных комитетом государственного имущества облисполкома, здание Барановичах площадью 700 м² подорожало почти в 2800 раз - с 1 базовой величины до 116,7 тыс. рублей. За объект боролись 14 участников. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомитета по имуществу.

Торги стали рекордными в 2025 году как по числу участников, так и по росту стоимости относительно начальной цены.