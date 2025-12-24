ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
24.12.2025   
Экономика РБ


НЕВЫВЕЗЕННАЯ ДРЕВЕСИНА И ФАЛЬСИФИКАЦИИ В ЕГАИС: ИТОГИ ПРОВЕРКИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА


14:15 24.12.2025

Совместное заседание коллегий Комитета госконтроля и Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте по проверке организаций Минлесхоза прошло под председательством руководителей ведомств Василия Герасимова и Юрия Тертеля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, основное внимание в ходе заседания коллегии уделено рассмотрению выполнения организациями лесной отрасли поручений Главы государства. Отмечено, что за последние годы в отрасли имеются определенные результаты работы: улучшилась инфраструктура лесного комплекса, построено более 1,8 тыс. км лесных дорог, созданы современные лесные питомники и др.

Вместе с тем, существует немало проблем.

Так, в настоящее время в стране накопились значительные остатки не востребованной древесины в объеме около 6 млн. м3. Комитетом госконтроля и Госинспекцией выявляются факты, когда заготовленная древесина своевременно не вывозится с лесосек. Это зачастую приводит к порче лесопродукции (выявлено более 30 тыс. м3 поврежденной древесины). Кроме того, установлено свыше 180 фактов сокрытия должностными лицами лесхозов невывезенной древесины.

Один из проблемных вопросов – нарушения порядка хранения заготовленной древесины. С начала 2025 года выявлено, что около 50 тыс. м3 древесины хранилось на землях сельхозназначения. В соответствии с поручением Президента Минлесхозом проведена работа по вывозу древесины с опушек и сельхозземель. Вместе с тем, факты складирования древесины на полях и иных категориях земель выявлены и после поручения Главы государства.

Выявлены недостатки в работе Единой государственной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС), в т.ч. невнесение в ЕГАИС сведений о заготовленной древесине и внесение недостоверных сведений. Данные недочеты приводят к образованию недостачи древесины и ее излишков и способствуют сокрытию реального объема заготовленной древесины и хищениям.

В ходе проверок установлены факты причинения вреда окружающей среде. Так, в 2024-2025 гг. выявлено более 20 тыс. м3 незаконно срубленной древесины, факты загрязнения леса бытовым мусором и отходами производства (в отдельных случаях самими работниками лесхозов).

Имеются вопросы к работе государственной лесной охраны. Должностные лица, участвующие в освидетельствовании лесосек после рубок, иногда сами скрывают невывезенную древесину и незаконные рубки деревьев.

Одновременно с проверками Комитетом госконтроля ведется работа по выявлению резервов экономии при расходовании бюджетных средств. Так, в 2025 г. при анализе проводимых организациями Минлесхоза закупок по предложению КГК сэкономлено 5,3 млн. рублей на закупках, которые являлись нерациональными либо неприоритетными.

По итогам заседания коллегий будут выработаны предложения по исправлению недостатков и повышению эффектности работы лесной отрасли.
