В Беларуси пересмотрели кадастровую стоимость земель жилой усадебной зоны.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, 100% результатов кадастровой оценки утверждены и внесены в регистр стоимости.

Лидером по стоимости земель остаётся Минск - 230,3 BYN/кв.м (+40,6% к 2020 г.). В топ 10 вошли также Заславль, Фаниполь, Брест, Солигорск, Гродно, Мачулищи, Дзержинск, Гомель и Логойск. Самая дорогая оценочная зона Минска - район ул.Тихой и пр.Победителей: участок в 10 соток стоит 683 тыс. BYN.

В категории «Сельские населённые пункты» лидирует Минский район — 53,2 BYN/кв.м (в 3,4 раза выше следующего за ним Смолевичского). В топ 10 вошли также Дзержинский, Брестский, Пуховичский, Узденский и другие районы. Среди деревень первое место занимает Боровая (137,3 BYN/кв.м).

В категории «Садоводческие товарищества и дачные кооперативы» - восемь из десяти лидеров по стоимости расположены в Минской области. Первое место - дачный кооператив «Криничный» (Ждановичи) - 131,9 BYN/кв.м. Стоимость участков в Минском районе более чем в полтора раза выше, чем в Брестском.

Кадастровая стоимость — это основа для расчёта земельного налога, определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, определения размера платы за земельные участки, предоставленные в частную собственность, платы за право аренды земельных участков, платы за выкупаемый у собственника земельный участок при его изъятии для государственных нужд, легализации земельных участков и др. Для целей налогообложения обновленные данные будут применяться с 1 января 2026 г.