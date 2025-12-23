Экономика РБ

ЗНАК КАЧЕСТВА ПРИСВОИЛИ РОГАЧЕВСКОЙ СГУЩЕНКЕ И КОМБАЙНУ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»

11:54 24.12.2025 В Беларуси утвержден перечень продукции, которой присвоен Государственный знак качества в 2025 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Как сообщает пресс-служба Правительства, Государственный знак качества в 2025 году присвоен следующим продовольственным товарам и продукции производственно-технического назначения: молоко цельное сгущенное вареное с сахаром "Егорка" массовой долей жира 8,5% в потребительской упаковке (жестебанка) (ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат"); комбайн зерноуборочный самоходный GS12А1 (ОАО "Гомсельмаш"). Указанная продукция соответствует таким показателям качества, как безопасность, экологичность, инновационность, технологичность, эстетичность.