|24.12.2025
|
|
Экономика РБ
ЗНАК КАЧЕСТВА ПРИСВОИЛИ РОГАЧЕВСКОЙ СГУЩЕНКЕ И КОМБАЙНУ ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»
11:54 24.12.2025
В Беларуси утвержден перечень продукции, которой присвоен Государственный знак качества в 2025 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, Государственный знак качества в 2025 году присвоен следующим продовольственным товарам и продукции производственно-технического назначения: молоко цельное сгущенное вареное с сахаром "Егорка" массовой долей жира 8,5% в потребительской упаковке (жестебанка) (ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат"); комбайн зерноуборочный самоходный GS12А1 (ОАО "Гомсельмаш").
Указанная продукция соответствует таким показателям качества, как безопасность, экологичность, инновационность, технологичность, эстетичность.
|
|
