|24.12.2025
|
|
Экономика РБ
МИНТРУДА НАПОМНИЛО О СОКРАЩЕННОМ РАБОЧЕМ ДНЕ 24 ДЕКАБРЯ
11:20 24.12.2025
В Беларуси 24 декабря сокращённый рабочий день перед католическим Рождеством
Как напомнили в Минтруда и соцзащиты, для тех, кто работает полный день, рабочий день уменьшается на 1 час. Исходя из нормы продолжительности рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю.
Для работников с неполным графиком продолжительность сокращается пропорционально. Например, при 6-часовом рабочем дне — на 45 минут (60 мин / 8 ч х 6 ч); при 4-часовом рабочем дне — на 30 минут (60 мин / 8 ч х 4 ч).
|
