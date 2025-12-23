Производство энергонасыщенных тракторов на Минском тракторном заводе с января по ноябрь 2025 года выросло более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник механосборочного производства ОАО «МТЗ» Павел Лисовский.

«За 11 месяцев предприятие произвело свыше 500 тракторов BELARUS 3522. Это превысило прошлогодний показатель на более чем 160 единиц. В следующем году перед нашим коллективом стоит амбициозная задача по увеличению производства энергонасыщенной техники — от 100 единиц в месяц. Для достижения поставленных целей будет максимально задействован кадровый и промышленный потенциал», — отметил Павел Лисовский.

В 2026 году МТЗ намерен нарастить объем поставок энергонасыщенных тракторов BELARUS 3522 в отечественные сельскохозяйственные организации минимум до 1 тыс. единиц.