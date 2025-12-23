ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
МТЗ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧИЛ ВЫПУСК ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ ТРАКТОРОВ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА


11:09 24.12.2025

Производство энергонасыщенных тракторов на Минском тракторном заводе с января по ноябрь 2025 года выросло более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник механосборочного производства ОАО «МТЗ» Павел Лисовский.

«За 11 месяцев предприятие произвело свыше 500 тракторов BELARUS 3522. Это превысило прошлогодний показатель на более чем 160 единиц. В следующем году перед нашим коллективом стоит амбициозная задача по увеличению производства энергонасыщенной техники — от 100 единиц в месяц. Для достижения поставленных целей будет максимально задействован кадровый и промышленный потенциал», — отметил Павел Лисовский.

В 2026 году МТЗ намерен нарастить объем поставок энергонасыщенных тракторов BELARUS 3522 в отечественные сельскохозяйственные организации минимум до 1 тыс. единиц.
Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2025
валюта курс
EUR 3.4342
USD 2.9127
RUB 3.7094
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2025
валюта курс +/-
USD 2.9127 -0.0171
RUB 3.7094 +0.0281
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4060 3.4140
USD 2.8980 2.9080
RUB 3.6850 3.6990
подробнее

Конвертация в банках
на 24.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1750
EUR/RUB 92.2000 92.5000
USD/RUB 78.4000 78.8000
подробнее
