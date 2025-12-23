ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
24.12.2025   
Экономика РБ


КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕРИЛ НАЛИЧИЕ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ СТАБФОНДОВ В МАГАЗИНАХ


11:07 24.12.2025

Комитет госконтроля Минской области проверил наличие и качество продукции стабфондов в магазинах.

Как сообщает Telegram-канал КГК, мониторинги показали, что в большинстве торговых объектов обеспечена реализация овощной продукции стабилизационных фондов.

Вместе с тем, в 16 магазинах установлены нарушения правил торговли, санитарно-эпидемиологических требований, стандартизации. Основная часть нарушений связана с реализацией некачественной плодоовощной продукции.

К примеру, в торговом объекте в г.п.Смиловичи Червенского района выявлены факты реализации картофеля с множественными повреждениями, в магазине в г.Березино – подпорченных яблок.

В ряде магазинов отсутствовала отдельная плодоовощная продукция. Например, на момент мониторинга в 2-х торговых объектах в г.Смолевичи и в г.Вилейка продавалась только мытая морковь (по более высокой цене), а морковь столовая была вынесена в торговые залы только после того, как на эти нарушения обратили внимание госконтролеры.

Субъектам хозяйствования направлены рекомендации об устранении нарушений. Проинформированы райисполкомы. В случае выявления повторных нарушений будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

В соответствии со статьей 13.12-1 КоАП отсутствие в реализации плодоовощной продукции из стабилизационных фондов у заготовителя в торговом объекте в межсезонный период влечет наложение штрафа в размере от пяти до двенадцати базовых величин, а на юридическое лицо - от двадцати до двухсот базовых величин.
