За январь-октябрь 2025 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за исключением организаций, являющихся участниками холдингов) составила 6,5%, рентабельность продаж – 5,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 ноября 2025 г. составила 5,8 млрд. рублей, в том числе просроченная – 1,2 млрд. рублей, или 21,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2025 г. составила 8,7 млрд. рублей, в том числе просроченная – 1,4 млрд. рублей, или 16,4% от общего объема кредиторской задолженности.