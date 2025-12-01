Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новая система позволяет отключать блокировку интернета и СМC, не дожидаясь завершения 24-часового периода охлаждения. На данный момент потребление трафика находится на близких к привычным значениям.

Механизм реализован в сетях трех крупнейших российских операторов. Сразу после регистрации в роуминге абонент получает СМС-сообщение со специальной ссылкой. Для снятия блокировки необходимо пройти простую верификацию, введя проверочный код (капчу). После подтверждения доступ к передаче данных и СМС восстанавливается в течение нескольких минут.

Чтобы процедура прошла успешно, рекомендуется регистрироваться в сети того оператора, от которого поступило сообщение, включить мобильную передачу данных и не использовать Wi-Fi или VPN. Если разблокировка не произошла сразу, необходимо обновить соединение, включив и выключив «режим полета».

Напомним, с 1 марта для белорусов действуют комфортные тарифы на мобильную связь в России. Абоненты в рамках своего тарифа ежемесячно могут использовать до 150 минут для звонков в Беларусь, а также 150 минут — на входящие вызовы. Также пользователям предоставляется до 5 Гб интернет-трафика со средней стоимостью 5 рублей за 1 Гб. Помимо интервальной тарификации в МТС доступны пакеты интернета: «10 Гб в России» за 35 рублей и «5 Гб в России» за 25 рублей. Следить за остатками трафика можно в приложении «Мой МТС» или через USSD-запрос *448#. Подробнее о тарифах можно узнать на сайте МТС.