Экономика РБ

НАЦЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ТЕХНОПАРК-МОРДОВИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

14:20 23.12.2025 Национальный центр интеллектуальной собственности и Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия» подписали Соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Telegram-канал ГКНТ. Соглашение создает основу для долгосрочного взаимодействия, включая информационную поддержку, организацию практико-ориентированных мероприятий, реализацию совместных проектов и программ и многое другое.